The First Play Fiyatı (1ST)
-%5,56
+%36,85
--
--
The First Play (1ST) canlı fiyatı $0,00006175. 1ST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004512 ve en yüksek $ 0,00010884 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1ST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010884, en düşük fiyatı ise $ 0,00004512 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, 1ST son bir saatte -%5,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%36,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki The First Play piyasa değeri $ 61,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1ST arzı 999,96M olup, toplam arzı 999959228.296933. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,55K.
Gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%36,85
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.
The First Play (1ST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 1ST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
