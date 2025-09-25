The First Play (1ST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004512 $ 0,00004512 $ 0,00004512 24 sa Düşük $ 0,00010884 $ 0,00010884 $ 0,00010884 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004512$ 0,00004512 $ 0,00004512 24 sa Yüksek $ 0,00010884$ 0,00010884 $ 0,00010884 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00010884$ 0,00010884 $ 0,00010884 En Düşük Fiyat $ 0,00004512$ 0,00004512 $ 0,00004512 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%36,85 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The First Play (1ST) canlı fiyatı $0,00006175. 1ST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004512 ve en yüksek $ 0,00010884 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1ST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010884, en düşük fiyatı ise $ 0,00004512 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1ST son bir saatte -%5,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%36,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The First Play (1ST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 61,55K$ 61,55K $ 61,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,55K$ 61,55K $ 61,55K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.959.228,296933 999.959.228,296933 999.959.228,296933

Şu anki The First Play piyasa değeri $ 61,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1ST arzı 999,96M olup, toplam arzı 999959228.296933. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,55K.