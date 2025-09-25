Bugünkü canlı The First Play fiyatı 0,00006175 USD. 1ST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 1ST fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı The First Play fiyatı 0,00006175 USD. 1ST / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 1ST fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

1ST Hakkında Daha Fazla Bilgi

1ST Fiyat Bilgileri

1ST Resmi Websitesi

1ST Token Ekonomisi

1ST Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

The First Play Logosu

The First Play Fiyatı (1ST)

Listelenmedi

1 1ST / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%39,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
The First Play (1ST) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:39:12 (UTC+8)

The First Play (1ST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00004512
$ 0,00004512$ 0,00004512
24 sa Düşük
$ 0,00010884
$ 0,00010884$ 0,00010884
24 sa Yüksek

$ 0,00004512
$ 0,00004512$ 0,00004512

$ 0,00010884
$ 0,00010884$ 0,00010884

$ 0,00010884
$ 0,00010884$ 0,00010884

$ 0,00004512
$ 0,00004512$ 0,00004512

-%5,56

+%36,85

--

--

The First Play (1ST) canlı fiyatı $0,00006175. 1ST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004512 ve en yüksek $ 0,00010884 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1ST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00010884, en düşük fiyatı ise $ 0,00004512 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1ST son bir saatte -%5,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%36,85 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The First Play (1ST) Piyasa Bilgileri

$ 61,55K
$ 61,55K$ 61,55K

--
----

$ 61,55K
$ 61,55K$ 61,55K

999,96M
999,96M 999,96M

999.959.228,296933
999.959.228,296933 999.959.228,296933

Şu anki The First Play piyasa değeri $ 61,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1ST arzı 999,96M olup, toplam arzı 999959228.296933. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 61,55K.

The First Play (1ST) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The First Play / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%36,85
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The First Play (1ST) Nedir?

The First Play by $retire dev. Everyone deserves to have their first big move.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The First Play (1ST) Kaynağı

Resmi Websitesi

The First Play Fiyat Tahmini (USD)

The First Play (1ST) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The First Play (1ST) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The First Play için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The First Play fiyat tahminini hemen kontrol edin!

1ST Varlığından Yerel Para Birimlerine

The First Play (1ST) Token Ekonomisi

The First Play (1ST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 1ST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The First Play (1ST) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The First Play (1ST) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 1ST fiyatı, 0,00006175 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
1ST / USD güncel fiyatı nedir?
1ST / USD güncel fiyatı $ 0,00006175. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The First Play varlığının piyasa değeri nedir?
1ST piyasa değeri $ 61,55K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 1ST arzı nedir?
Dolaşımdaki 1ST arzı, 999,96M USD.
1ST için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
1ST, ATH fiyatı olan 0,00010884 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 1ST fiyatı (ATL) nedir?
1ST, ATL fiyatı olan 0,00004512 USD değerine düştü.
1ST işlem hacmi nedir?
1ST için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
1ST bu yıl daha da yükselir mi?
1ST piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 1ST fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-25 16:39:12 (UTC+8)

The First Play (1ST) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.