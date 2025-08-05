The ILLUSION Project (ILLUSION) Nedir?

The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.

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The ILLUSION Project (ILLUSION) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

The ILLUSION Project (ILLUSION) Token Ekonomisi

The ILLUSION Project (ILLUSION) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ILLUSION tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!