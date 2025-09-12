JUPCAT Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Jupiter Cat Logosu

The Jupiter Cat Fiyatı (JUPCAT)

Listelenmedi

1 JUPCAT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%2,501D
The Jupiter Cat (JUPCAT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:33 (UTC+8)

The Jupiter Cat (JUPCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001092
$ 0,00001092$ 0,00001092
24 sa Düşük
$ 0,00001122
$ 0,00001122$ 0,00001122
24 sa Yüksek

$ 0,00001092
$ 0,00001092$ 0,00001092

$ 0,00001122
$ 0,00001122$ 0,00001122

$ 0,00018284
$ 0,00018284$ 0,00018284

$ 0,00000543
$ 0,00000543$ 0,00000543

--

+%2,51

+%7,99

+%7,99

The Jupiter Cat (JUPCAT) canlı fiyatı $0,0000112. JUPCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001092 ve en yüksek $ 0,00001122 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JUPCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018284, en düşük fiyatı ise $ 0,00000543 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JUPCAT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%2,51 ve son 7 günde +%7,99 değişim gösterdi.

The Jupiter Cat (JUPCAT) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

0,00
0,00 0,00

1,0
1,0 1,0

Şu anki The Jupiter Cat piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUPCAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 1.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

The Jupiter Cat (JUPCAT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Jupiter Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Jupiter Cat / USD fiyat değişimi, $ +0,0000005506.
Son 60 gün içerisinde, The Jupiter Cat / USD fiyat değişimi, $ +0,0000052858.
Son 90 gün içerisinde, The Jupiter Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,51
30 Gün$ +0,0000005506+%4,92
60 Gün$ +0,0000052858+%47,20
90 Gün$ 0--

The Jupiter Cat (JUPCAT) Nedir?

Meet $JUPCAT , the chilling soul mate of @weremeow - founder of @JupiterExchange.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

The Jupiter Cat (JUPCAT) Kaynağı

Resmi Websitesi

The Jupiter Cat Fiyat Tahmini (USD)

The Jupiter Cat (JUPCAT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Jupiter Cat (JUPCAT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Jupiter Cat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Jupiter Cat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

JUPCAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Jupiter Cat (JUPCAT) Token Ekonomisi

The Jupiter Cat (JUPCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JUPCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Jupiter Cat (JUPCAT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Jupiter Cat (JUPCAT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı JUPCAT fiyatı, 0,0000112 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
JUPCAT / USD güncel fiyatı nedir?
JUPCAT / USD güncel fiyatı $ 0,0000112. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Jupiter Cat varlığının piyasa değeri nedir?
JUPCAT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki JUPCAT arzı nedir?
Dolaşımdaki JUPCAT arzı, 0,00 USD.
JUPCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
JUPCAT, ATH fiyatı olan 0,00018284 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük JUPCAT fiyatı (ATL) nedir?
JUPCAT, ATL fiyatı olan 0,00000543 USD değerine düştü.
JUPCAT işlem hacmi nedir?
JUPCAT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
JUPCAT bu yıl daha da yükselir mi?
JUPCAT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için JUPCAT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:33 (UTC+8)

The Jupiter Cat (JUPCAT) Önemli Sektör Güncellemeleri

09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.