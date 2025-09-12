The Jupiter Cat (JUPCAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001092 $ 0,00001092 $ 0,00001092 24 sa Düşük $ 0,00001122 $ 0,00001122 $ 0,00001122 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001092$ 0,00001092 $ 0,00001092 24 sa Yüksek $ 0,00001122$ 0,00001122 $ 0,00001122 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00018284$ 0,00018284 $ 0,00018284 En Düşük Fiyat $ 0,00000543$ 0,00000543 $ 0,00000543 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,51 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,99 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,99

The Jupiter Cat (JUPCAT) canlı fiyatı $0,0000112. JUPCAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001092 ve en yüksek $ 0,00001122 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. JUPCAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00018284, en düşük fiyatı ise $ 0,00000543 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, JUPCAT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%2,51 ve son 7 günde +%7,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Jupiter Cat (JUPCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1,0 1,0 1,0

Şu anki The Jupiter Cat piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki JUPCAT arzı 0,00 olup, toplam arzı 1.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.