The Killbox Game (KBOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,183594$ 0,183594 $ 0,183594 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

The Killbox Game (KBOX) canlı fiyatı --. KBOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. KBOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,183594, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, KBOX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Killbox Game (KBOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,17K$ 56,17K $ 56,17K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 6.400.000.000,0 6.400.000.000,0 6.400.000.000,0

Şu anki The Killbox Game piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KBOX arzı 0,00 olup, toplam arzı 6400000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,17K.