The Kingdom Coin (TKC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02901407 $ 0,02901407 $ 0,02901407 24 sa Düşük $ 0,03043159 $ 0,03043159 $ 0,03043159 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02901407$ 0,02901407 $ 0,02901407 24 sa Yüksek $ 0,03043159$ 0,03043159 $ 0,03043159 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,249567$ 0,249567 $ 0,249567 En Düşük Fiyat $ 0,0007926$ 0,0007926 $ 0,0007926 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,26

The Kingdom Coin (TKC) canlı fiyatı $0,02937002. TKC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02901407 ve en yüksek $ 0,03043159 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TKC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,249567, en düşük fiyatı ise $ 0,0007926 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TKC son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -%0,26 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Kingdom Coin (TKC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,05M$ 7,05M $ 7,05M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 240.000.000,0 240.000.000,0 240.000.000,0

Şu anki The Kingdom Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TKC arzı 0,00 olup, toplam arzı 240000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,05M.