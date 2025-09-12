TLN Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Lux Network Fiyatı (TLN)

Listelenmedi

1 TLN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00210182
$0,00210182$0,00210182
-%1,001D
The Lux Network (TLN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:54 (UTC+8)

The Lux Network (TLN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00201307
$ 0,00201307$ 0,00201307
24 sa Düşük
$ 0,00212838
$ 0,00212838$ 0,00212838
24 sa Yüksek

$ 0,00201307
$ 0,00201307$ 0,00201307

$ 0,00212838
$ 0,00212838$ 0,00212838

$ 0,41408
$ 0,41408$ 0,41408

$ 0,00062241
$ 0,00062241$ 0,00062241

--

-%1,01

+%99,97

+%99,97

The Lux Network (TLN) canlı fiyatı $0,00210182. TLN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00201307 ve en yüksek $ 0,00212838 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TLN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,41408, en düşük fiyatı ise $ 0,00062241 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TLN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,01 ve son 7 günde +%99,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Lux Network (TLN) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 1,05M
$ 1,05M$ 1,05M

0,00
0,00 0,00

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki The Lux Network piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TLN arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,05M.

The Lux Network (TLN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Lux Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Lux Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0012522845.
Son 60 gün içerisinde, The Lux Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0005764760.
Son 90 gün içerisinde, The Lux Network / USD fiyat değişimi, $ +0,000160102675661563.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,01
30 Gün$ -0,0012522845-%59,58
60 Gün$ +0,0005764760+%27,43
90 Gün$ +0,000160102675661563+%8,25

The Lux Network (TLN) Nedir?

Step out from the crowd and embrace your inner lion with the Lux Network. We’re here to revolutionize the crypto landscape, leaving the EVM crowd in the dust. Our foundation rests on the powerful XRP Ledger, driving our innovation forward. Become a trailblazer and join a community that’s shaping the future of cryptocurrency. Lead the pack alongside fellow enthusiasts and creators, as we forge ahead to create lasting value in the next generation of digital assets.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Lux Network (TLN) Kaynağı

Resmi Websitesi

The Lux Network Fiyat Tahmini (USD)

The Lux Network (TLN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Lux Network (TLN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Lux Network için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Lux Network fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TLN Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Lux Network (TLN) Token Ekonomisi

The Lux Network (TLN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TLN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Lux Network (TLN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Lux Network (TLN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TLN fiyatı, 0,00210182 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TLN / USD güncel fiyatı nedir?
TLN / USD güncel fiyatı $ 0,00210182. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Lux Network varlığının piyasa değeri nedir?
TLN piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TLN arzı nedir?
Dolaşımdaki TLN arzı, 0,00 USD.
TLN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TLN, ATH fiyatı olan 0,41408 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TLN fiyatı (ATL) nedir?
TLN, ATL fiyatı olan 0,00062241 USD değerine düştü.
TLN işlem hacmi nedir?
TLN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TLN bu yıl daha da yükselir mi?
TLN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TLN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:51:54 (UTC+8)

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.