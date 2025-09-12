The Lux Network (TLN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00201307 $ 0,00201307 $ 0,00201307 24 sa Düşük $ 0,00212838 $ 0,00212838 $ 0,00212838 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00201307$ 0,00201307 $ 0,00201307 24 sa Yüksek $ 0,00212838$ 0,00212838 $ 0,00212838 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,41408$ 0,41408 $ 0,41408 En Düşük Fiyat $ 0,00062241$ 0,00062241 $ 0,00062241 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%99,97 Fiyat Değişimi (7 G) +%99,97

The Lux Network (TLN) canlı fiyatı $0,00210182. TLN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00201307 ve en yüksek $ 0,00212838 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TLN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,41408, en düşük fiyatı ise $ 0,00062241 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TLN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,01 ve son 7 günde +%99,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Lux Network (TLN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 500.000.000,0 500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki The Lux Network piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TLN arzı 0,00 olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,05M.