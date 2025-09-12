The Monopolist (MONO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00000691 24 sa Yüksek $ 0,00000732 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,062851 En Düşük Fiyat $ 0,00000618 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,77 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,53

The Monopolist (MONO) canlı fiyatı $0,00000693. MONO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000691 ve en yüksek $ 0,00000732 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MONO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,062851, en düşük fiyatı ise $ 0,00000618 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MONO son bir saatte -%0,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,77 ve son 7 günde -%3,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Monopolist (MONO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,93K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki The Monopolist piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONO arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,93K.