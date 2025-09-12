TNR Hakkında Daha Fazla Bilgi

The Night Riders Logosu

The Night Riders Fiyatı (TNR)

Listelenmedi

The Night Riders (TNR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:52:09 (UTC+8)

The Night Riders (TNR) Fiyat Bilgileri (USD)

The Night Riders (TNR) canlı fiyatı --. TNR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TNR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001374, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TNR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%2,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Night Riders (TNR) Piyasa Bilgileri

Şu anki The Night Riders piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TNR arzı 0,00 olup, toplam arzı 98000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,39K.

The Night Riders (TNR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Night Riders / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Night Riders / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Night Riders / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Night Riders / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%7,12
60 Gün$ 0+%5,95
90 Gün$ 0--

The Night Riders (TNR) Nedir?

We are a meme project on the base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy. $TNR “The Night Riders” is based on Matt Furie’s debut book, featuring a frog named Hoppy. This is the original ca beginning with “0x14” deployed 2 weeks after $PEPE

The Night Riders (TNR) Kaynağı

TNR Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Night Riders (TNR) Token Ekonomisi

The Night Riders (TNR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TNR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Night Riders (TNR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Night Riders (TNR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TNR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TNR / USD güncel fiyatı nedir?
TNR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Night Riders varlığının piyasa değeri nedir?
TNR piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TNR arzı nedir?
Dolaşımdaki TNR arzı, 0,00 USD.
TNR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TNR, ATH fiyatı olan 0,00001374 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TNR fiyatı (ATL) nedir?
TNR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
TNR işlem hacmi nedir?
TNR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TNR bu yıl daha da yükselir mi?
TNR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TNR fiyat tahminine göz atın.
