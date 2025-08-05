The Notwork (NOTWORK) Nedir?

The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.

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The Notwork (NOTWORK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

The Notwork (NOTWORK) Token Ekonomisi

The Notwork (NOTWORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOTWORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!