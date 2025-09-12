The Odor (ODOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00027308 $ 0,00027308 $ 0,00027308 24 sa Düşük $ 0,00037921 $ 0,00037921 $ 0,00037921 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00027308$ 0,00027308 $ 0,00027308 24 sa Yüksek $ 0,00037921$ 0,00037921 $ 0,00037921 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00037921$ 0,00037921 $ 0,00037921 En Düşük Fiyat $ 0,00027308$ 0,00027308 $ 0,00027308 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%22,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

The Odor (ODOR) canlı fiyatı $0,00028957. ODOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00027308 ve en yüksek $ 0,00037921 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ODOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00037921, en düşük fiyatı ise $ 0,00027308 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ODOR son bir saatte -%6,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Odor (ODOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 289,57K$ 289,57K $ 289,57K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki The Odor piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ODOR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 289,57K.