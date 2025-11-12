Bugünkü The Official 67 Coin Fiyatı

Bugünkü The Official 67 Coin (67) fiyatı $ 0,00241296 olup, son 24 saatte % 22,48 değişim gösterdi. Mevcut 67 / USD dönüşüm oranı 67 başına $ 0,00241296 şeklindedir.

The Official 67 Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.405.549 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,68M 67 şeklindedir. Son 24 saat içinde 67, $ 0,00209836 (en düşük) ile $ 0,00311871 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00747754 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 67, son bir saatte +%2,59 ve son 7 günde -%29,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Official 67 Coin (67) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,41M$ 2,41M $ 2,41M Dolaşım Arzı 999,68M 999,68M 999,68M Toplam Arz 999.682.118,831893 999.682.118,831893 999.682.118,831893

