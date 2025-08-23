FIRE Hakkında Daha Fazla Bilgi

FIRE Fiyat Bilgileri

FIRE Resmi Websitesi

FIRE Token Ekonomisi

FIRE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

The Phoenix Logosu

The Phoenix Fiyatı (FIRE)

Listelenmedi

1 FIRE / USD Canlı Fiyatı:

$0,249489
$0,249489$0,249489
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
The Phoenix (FIRE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:23 (UTC+8)

The Phoenix (FIRE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,241908
$ 0,241908$ 0,241908
24 sa Düşük
$ 0,251292
$ 0,251292$ 0,251292
24 sa Yüksek

$ 0,241908
$ 0,241908$ 0,241908

$ 0,251292
$ 0,251292$ 0,251292

$ 813,37
$ 813,37$ 813,37

$ 0,090635
$ 0,090635$ 0,090635

-%0,20

+%0,95

+%15,57

+%15,57

The Phoenix (FIRE) canlı fiyatı $0,249489. FIRE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,241908 ve en yüksek $ 0,251292 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 813,37, en düşük fiyatı ise $ 0,090635 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIRE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,95 ve son 7 günde +%15,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Phoenix (FIRE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 249,49K
$ 249,49K$ 249,49K

0,00
0,00 0,00

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki The Phoenix piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIRE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 249,49K.

The Phoenix (FIRE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ +0,0023422.
Son 30 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ -0,0040273013.
Son 60 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ +0,0711539634.
Son 90 gün içerisinde, The Phoenix / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0023422+%0,95
30 Gün$ -0,0040273013-%1,61
60 Gün$ +0,0711539634+%28,52
90 Gün$ 0--

The Phoenix (FIRE) Nedir?

Phoenix Community Capital is a community investment project focused on using a shared asset pool to perform on-chain and off-chain investments into yield bearing instruments. The large capital pool of community assets allows Phoenix Community Capital to pursue large scale and exclusive investments not available to the average investor. As such, the returns on the investments are paid back to the community through a profit release into the token exchange for community members to take advantage of. The biggest unique offering of Phoenix Community Capital is the in house incubation program where the management team works with individuals from the community to fund, create, and manage new projects and endeavors with high percentage profit sharing to the community.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Phoenix (FIRE) Kaynağı

Resmi Websitesi

The Phoenix Fiyat Tahmini (USD)

The Phoenix (FIRE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Phoenix (FIRE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Phoenix için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Phoenix fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FIRE Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Phoenix (FIRE) Token Ekonomisi

The Phoenix (FIRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FIRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Phoenix (FIRE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Phoenix (FIRE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FIRE fiyatı, 0,249489 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FIRE / USD güncel fiyatı nedir?
FIRE / USD güncel fiyatı $ 0,249489. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Phoenix varlığının piyasa değeri nedir?
FIRE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FIRE arzı nedir?
Dolaşımdaki FIRE arzı, 0,00 USD.
FIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FIRE, ATH fiyatı olan 813,37 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FIRE fiyatı (ATL) nedir?
FIRE, ATL fiyatı olan 0,090635 USD değerine düştü.
FIRE işlem hacmi nedir?
FIRE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FIRE bu yıl daha da yükselir mi?
FIRE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FIRE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:23 (UTC+8)

The Phoenix (FIRE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.