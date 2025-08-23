The Phoenix (FIRE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,241908 $ 0,241908 $ 0,241908 24 sa Düşük $ 0,251292 $ 0,251292 $ 0,251292 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,241908$ 0,241908 $ 0,241908 24 sa Yüksek $ 0,251292$ 0,251292 $ 0,251292 Tüm Zamanların En Yükseği $ 813,37$ 813,37 $ 813,37 En Düşük Fiyat $ 0,090635$ 0,090635 $ 0,090635 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,95 Fiyat Değişimi (7 G) +%15,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%15,57

The Phoenix (FIRE) canlı fiyatı $0,249489. FIRE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,241908 ve en yüksek $ 0,251292 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIRE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 813,37, en düşük fiyatı ise $ 0,090635 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIRE son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,95 ve son 7 günde +%15,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Phoenix (FIRE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 249,49K$ 249,49K $ 249,49K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki The Phoenix piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIRE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 249,49K.