The Winners Circle Fiyatı (HRSE)
The Winners Circle (HRSE), şu anda 0,00100762 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. HRSE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, The Winners Circle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Winners Circle / USD fiyat değişimi, $ -0,0005552949.
Son 60 gün içerisinde, The Winners Circle / USD fiyat değişimi, $ -0,0007042920.
Son 90 gün içerisinde, The Winners Circle / USD fiyat değişimi, $ -0,003654442157642096.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ -0,0005552949
|-%55,10
|60 Gün
|$ -0,0007042920
|-%69,89
|90 Gün
|$ -0,003654442157642096
|-%78,38
En güncel The Winners Circle fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,00
-%2,18
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Turning punters into fanatics. The Winners Circle ecosystem offers horseracing fans the opportunity to own shares in real horses, earn $HRSE tokens through prediction games and improve their betting results through our AI agent tipster Ava Stallion. The $HRSE token is the currency of the ecosystem and as the roadmap progresses value will increasingly accrue to $HRSE through the following mechanisms... 1. 100% of the profit from Ava's bets will be used to buy and burn $HRSE tokens. Track her progress here https://avatracker.xyz/ https://x.com/AvaStallion 2. Fans who stake their $HRSE will receive a 5% APR, rewards in the upcoming Racehorse Manager game and a share in the winnings from the project's racehorse named 'The HRSE Horse' https://www.skysports.com/racing/form-profiles/horse/1312855/the-hrse-horse 3. The upcoming launch of the Racehorse Manager game will enable fans to compete for $HRSE rewards with TWC taking a small % of the HRSE entry fees from each race. The Winner’s Circle offers racing fans unique opportunities such as discounts on racehorse ownership syndicate shares, becoming a manager in a fantasy prediction game, governance voting on crucial team decisions, and more.
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