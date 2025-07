The Winners Circle (HRSE) Nedir?

Turning punters into fanatics. The Winners Circle ecosystem offers horseracing fans the opportunity to own shares in real horses, earn $HRSE tokens through prediction games and improve their betting results through our AI agent tipster Ava Stallion. The $HRSE token is the currency of the ecosystem and as the roadmap progresses value will increasingly accrue to $HRSE through the following mechanisms... 1. 100% of the profit from Ava's bets will be used to buy and burn $HRSE tokens. Track her progress here https://avatracker.xyz/ https://x.com/AvaStallion 2. Fans who stake their $HRSE will receive a 5% APR, rewards in the upcoming Racehorse Manager game and a share in the winnings from the project's racehorse named 'The HRSE Horse' https://www.skysports.com/racing/form-profiles/horse/1312855/the-hrse-horse 3. The upcoming launch of the Racehorse Manager game will enable fans to compete for $HRSE rewards with TWC taking a small % of the HRSE entry fees from each race. The Winner’s Circle offers racing fans unique opportunities such as discounts on racehorse ownership syndicate shares, becoming a manager in a fantasy prediction game, governance voting on crucial team decisions, and more.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Winners Circle (HRSE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

The Winners Circle (HRSE) Token Ekonomisi

The Winners Circle (HRSE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HRSE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!