TheForce Trade (FOC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00046723 24 sa Düşük $ 0,00047452 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,439931 En Düşük Fiyat $ 0,00039346 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,92

TheForce Trade (FOC) canlı fiyatı $0,00047393. FOC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00046723 ve en yüksek $ 0,00047452 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FOC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,439931, en düşük fiyatı ise $ 0,00039346 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FOC son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,07 ve son 7 günde -%1,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TheForce Trade (FOC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 192,04K Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 405.200.550,0

Şu anki TheForce Trade piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FOC arzı 0,00 olup, toplam arzı 405200550.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 192,04K.