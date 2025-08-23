Theos (THEOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009975 24 sa Düşük $ 0,0002298 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,061913 En Düşük Fiyat $ 0,0000367 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,21

Theos (THEOS) canlı fiyatı $0,00010012. THEOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009975 ve en yüksek $ 0,0002298 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. THEOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,061913, en düşük fiyatı ise $ 0,0000367 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, THEOS son bir saatte -%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,40 ve son 7 günde +%6,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Theos (THEOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,00M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 10.000.000.000,0

Şu anki Theos piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki THEOS arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,00M.