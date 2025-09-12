TINY (TINY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01137271 $ 0,01137271 $ 0,01137271 24 sa Düşük $ 0,01168934 $ 0,01168934 $ 0,01168934 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01137271$ 0,01137271 $ 0,01137271 24 sa Yüksek $ 0,01168934$ 0,01168934 $ 0,01168934 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,060918$ 0,060918 $ 0,060918 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,62

TINY (TINY) canlı fiyatı $0,01170771. TINY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01137271 ve en yüksek $ 0,01168934 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TINY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,060918, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TINY son bir saatte +%0,63 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,51 ve son 7 günde -%3,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TINY (TINY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TINY piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TINY arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,71M.