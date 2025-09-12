Tipn (TIPN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00087331 $ 0,00087331 $ 0,00087331 24 sa Düşük $ 0,00095339 $ 0,00095339 $ 0,00095339 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00087331$ 0,00087331 $ 0,00087331 24 sa Yüksek $ 0,00095339$ 0,00095339 $ 0,00095339 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00261964$ 0,00261964 $ 0,00261964 En Düşük Fiyat $ 0,00041193$ 0,00041193 $ 0,00041193 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,42 Fiyat Değişimi (7 G) +%15,02 Fiyat Değişimi (7 G) +%15,02

Tipn (TIPN) canlı fiyatı $0,0009521. TIPN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00087331 ve en yüksek $ 0,00095339 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TIPN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00261964, en düşük fiyatı ise $ 0,00041193 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TIPN son bir saatte +%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,42 ve son 7 günde +%15,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tipn (TIPN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 952,63K$ 952,63K $ 952,63K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tipn piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIPN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 952,63K.