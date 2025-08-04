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TOKPIE Fiyatı (TKP)

Listelenmedi

TOKPIE (TKP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,766368
$0,766368$0,766368
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TOKPIE (TKP) Fiyatı

TOKPIE (TKP), şu anda 0,766125 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 60,75M USD piyasa değerine sahiptir. TKP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TOKPIE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,54
TOKPIE 24 saatlik fiyat değişimi
79,29M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TOKPIE (TKP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,00412156.
Son 30 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,3033193068.
Son 60 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,2663247394.
Son 90 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,3821009121812724.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00412156+%0,54
30 Gün$ +0,3033193068+%39,59
60 Gün$ +0,2663247394+%34,76
90 Gün$ +0,3821009121812724+%99,50

TOKPIE (TKP) Fiyat Analizi

En güncel TOKPIE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,755047
$ 0,755047$ 0,755047

$ 0,778744
$ 0,778744$ 0,778744

$ 0,894523
$ 0,894523$ 0,894523

-%0,32

+%0,54

-%9,54

TOKPIE (TKP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 60,75M
$ 60,75M$ 60,75M

--
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79,29M
79,29M 79,29M

TOKPIE (TKP) Nedir?

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

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TOKPIE (TKP) Kaynağı

Resmi Websitesi

TOKPIE (TKP) Token Ekonomisi

TOKPIE (TKP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TKP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TKP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TKP / VND
20.160,579375
1 TKP / AUD
A$1,1798325
1 TKP / GBP
0,57459375
1 TKP / EUR
0,6588675
1 TKP / USD
$0,766125
1 TKP / MYR
RM3,24070875
1 TKP / TRY
31,15830375
1 TKP / JPY
¥112,620375
1 TKP / ARS
ARS$1.045,18603125
1 TKP / RUB
61,16742
1 TKP / INR
67,143195
1 TKP / IDR
Rp12.559,42422
1 TKP / KRW
1.058,17951125
1 TKP / PHP
43,89130125
1 TKP / EGP
￡E.37,111095
1 TKP / BRL
R$4,22901
1 TKP / CAD
C$1,04959125
1 TKP / BDT
93,2987025
1 TKP / NGN
1.167,87328875
1 TKP / UAH
31,962735
1 TKP / VES
Bs94,233375
1 TKP / CLP
$740,842875
1 TKP / PKR
Rs217,15047
1 TKP / KZT
413,66919375
1 TKP / THB
฿24,82245
1 TKP / TWD
NT$22,830525
1 TKP / AED
د.إ2,81167875
1 TKP / CHF
Fr0,6129
1 TKP / HKD
HK$6,01408125
1 TKP / MAD
.د.م6,9410925
1 TKP / MXN
$14,39548875
1 TKP / PLN
2,81934
1 TKP / RON
лв3,34796625
1 TKP / SEK
kr7,39310625
1 TKP / BGN
лв1,29475125
1 TKP / HUF
Ft263,36313
1 TKP / CZK
16,24951125
1 TKP / KWD
د.ك0,233668125
1 TKP / ILS
2,604825