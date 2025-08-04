TOKPIE Fiyatı (TKP)
TOKPIE (TKP), şu anda 0,766125 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 60,75M USD piyasa değerine sahiptir. TKP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,00412156.
Son 30 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,3033193068.
Son 60 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,2663247394.
Son 90 gün içerisinde, TOKPIE / USD fiyat değişimi, $ +0,3821009121812724.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00412156
|+%0,54
|30 Gün
|$ +0,3033193068
|+%39,59
|60 Gün
|$ +0,2663247394
|+%34,76
|90 Gün
|$ +0,3821009121812724
|+%99,50
En güncel TOKPIE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,32
+%0,54
-%9,54
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TKP / VND
₫20.160,579375
|1 TKP / AUD
A$1,1798325
|1 TKP / GBP
￡0,57459375
|1 TKP / EUR
€0,6588675
|1 TKP / USD
$0,766125
|1 TKP / MYR
RM3,24070875
|1 TKP / TRY
₺31,15830375
|1 TKP / JPY
¥112,620375
|1 TKP / ARS
ARS$1.045,18603125
|1 TKP / RUB
₽61,16742
|1 TKP / INR
₹67,143195
|1 TKP / IDR
Rp12.559,42422
|1 TKP / KRW
₩1.058,17951125
|1 TKP / PHP
₱43,89130125
|1 TKP / EGP
￡E.37,111095
|1 TKP / BRL
R$4,22901
|1 TKP / CAD
C$1,04959125
|1 TKP / BDT
৳93,2987025
|1 TKP / NGN
₦1.167,87328875
|1 TKP / UAH
₴31,962735
|1 TKP / VES
Bs94,233375
|1 TKP / CLP
$740,842875
|1 TKP / PKR
Rs217,15047
|1 TKP / KZT
₸413,66919375
|1 TKP / THB
฿24,82245
|1 TKP / TWD
NT$22,830525
|1 TKP / AED
د.إ2,81167875
|1 TKP / CHF
Fr0,6129
|1 TKP / HKD
HK$6,01408125
|1 TKP / MAD
.د.م6,9410925
|1 TKP / MXN
$14,39548875
|1 TKP / PLN
zł2,81934
|1 TKP / RON
лв3,34796625
|1 TKP / SEK
kr7,39310625
|1 TKP / BGN
лв1,29475125
|1 TKP / HUF
Ft263,36313
|1 TKP / CZK
Kč16,24951125
|1 TKP / KWD
د.ك0,233668125
|1 TKP / ILS
₪2,604825