Tonio e Luck (LUCK) Nedir?

$LUCK is a meme token built 100% on Solana, featuring a viral cat mascot with over 1 million followers on TikTok. The project aims to merge community, entertainment, and real utility through a gamified airdrop system. 37 million $LUCK are distributed via a TAP GAME with transparent odds. $LUCK is used for viral campaigns, Web3 integrations, and social media engagement, with no presale, no VC allocation, and full transparency.

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Tonio e Luck (LUCK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Tonio e Luck (LUCK) Token Ekonomisi

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