ToxicDeer Finance (DEER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02627685 $ 0,02627685 $ 0,02627685 24 sa Düşük $ 0,02648544 $ 0,02648544 $ 0,02648544 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02627685$ 0,02627685 $ 0,02627685 24 sa Yüksek $ 0,02648544$ 0,02648544 $ 0,02648544 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,069$ 1,069 $ 1,069 En Düşük Fiyat $ 0,01434292$ 0,01434292 $ 0,01434292 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,69 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,69

ToxicDeer Finance (DEER) canlı fiyatı $0,02635441. DEER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02627685 ve en yüksek $ 0,02648544 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,069, en düşük fiyatı ise $ 0,01434292 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEER son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,04 ve son 7 günde -%0,69 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ToxicDeer Finance (DEER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 178,07K$ 178,07K $ 178,07K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 6.756.808,566255 6.756.808,566255 6.756.808,566255

Şu anki ToxicDeer Finance piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEER arzı 0,00 olup, toplam arzı 6756808.566255. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 178,07K.