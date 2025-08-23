TR3 Hakkında Daha Fazla Bilgi

TR3 Fiyat Bilgileri

TR3 Resmi Websitesi

TR3 Token Ekonomisi

TR3 Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Tr3zor Logosu

Tr3zor Fiyatı (TR3)

Listelenmedi

1 TR3 / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Tr3zor (TR3) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:50 (UTC+8)

Tr3zor (TR3) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,090573
$ 0,090573$ 0,090573

$ 0
$ 0$ 0

--

--

%0,00

%0,00

Tr3zor (TR3) canlı fiyatı --. TR3, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TR3 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,090573, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TR3 son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tr3zor (TR3) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 10,76K
$ 10,76K$ 10,76K

0,00
0,00 0,00

615.000.000,0
615.000.000,0 615.000.000,0

Şu anki Tr3zor piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TR3 arzı 0,00 olup, toplam arzı 615000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,76K.

Tr3zor (TR3) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tr3zor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tr3zor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tr3zor / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tr3zor / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%25,83
60 Gün$ 0+%73,18
90 Gün$ 0--

Tr3zor (TR3) Nedir?

Tr3zor is an app that provides access to the global blockchain-based database of lost and stolen items allowing users to find their belongings. Tr3 is the native utility token that is used for: posting lost and found items; distributing and receiving rewards for helping users to return their funds. The app is based on the image recognition technology and blockchain to provide reliable service for searching lost belongings.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tr3zor (TR3) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tr3zor Fiyat Tahmini (USD)

Tr3zor (TR3) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tr3zor (TR3) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tr3zor için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tr3zor fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TR3 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tr3zor (TR3) Token Ekonomisi

Tr3zor (TR3) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TR3 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tr3zor (TR3) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tr3zor (TR3) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TR3 fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TR3 / USD güncel fiyatı nedir?
TR3 / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tr3zor varlığının piyasa değeri nedir?
TR3 piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TR3 arzı nedir?
Dolaşımdaki TR3 arzı, 0,00 USD.
TR3 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TR3, ATH fiyatı olan 0,090573 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TR3 fiyatı (ATL) nedir?
TR3, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
TR3 işlem hacmi nedir?
TR3 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TR3 bu yıl daha da yükselir mi?
TR3 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TR3 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:50 (UTC+8)

Tr3zor (TR3) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.