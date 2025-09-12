TRCV Hakkında Daha Fazla Bilgi

Traceva Fiyatı (TRCV)

Listelenmedi

1 TRCV / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%9,601D
USD
Traceva (TRCV) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:53:54 (UTC+8)

Traceva (TRCV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00004638
$ 0,00004638
24 sa Düşük
$ 0,00005732
$ 0,00005732
24 sa Yüksek

$ 0,00004638
$ 0,00004638

$ 0,00005732
$ 0,00005732

$ 0,00006218
$ 0,00006218

$ 0,00002912
$ 0,00002912

+%0,68

-%9,61

--

--

Traceva (TRCV) canlı fiyatı $0,00005138. TRCV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004638 ve en yüksek $ 0,00005732 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006218, en düşük fiyatı ise $ 0,00002912 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCV son bir saatte +%0,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Traceva (TRCV) Piyasa Bilgileri

$ 45,22K
$ 45,22K

--
----

$ 51,38K
$ 51,38K

880,00M
880,00M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Traceva piyasa değeri $ 45,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCV arzı 880,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,38K.

Traceva (TRCV) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Traceva / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Traceva / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Traceva / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Traceva / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%9,61
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Traceva (TRCV) Nedir?

modular protocol designed for allowing total control of digital identities, data, and interactions by users and autonomous agents Traceva is a privacy-native, modular protocol designed for allowing total control of digital identities, data, and interactions by users and autonomous agents. It is built on top of advanced zero-knowledge cryptographic primitives. Traceva is a unified environment where identity verification, anonymous transactions, encrypted messaging, decentralized storage, and verifiable private access are enabled without compromising user anonymity or traceability. The core goal of Traceva is building a decentralized, highly scalable solution for real issues of digital identity exposure, transactability, and data privacy. With zk-SNARKs and zk-STARKs cryptography, decentralized identifiers (DIDs), verifiable credentials (VCs), stealth addresses, and decentralized storage (IPFS/Filecoin/Arweave), all of your transactions in Traceva remain provable but invisible, enabling trust without disclosure.

Traceva (TRCV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Traceva Fiyat Tahmini (USD)

Traceva (TRCV) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Traceva (TRCV) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Traceva için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Traceva fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TRCV Varlığından Yerel Para Birimlerine

Traceva (TRCV) Token Ekonomisi

Traceva (TRCV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRCV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Traceva (TRCV) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Traceva (TRCV) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TRCV fiyatı, 0,00005138 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TRCV / USD güncel fiyatı nedir?
TRCV / USD güncel fiyatı $ 0,00005138. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Traceva varlığının piyasa değeri nedir?
TRCV piyasa değeri $ 45,22K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TRCV arzı nedir?
Dolaşımdaki TRCV arzı, 880,00M USD.
TRCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TRCV, ATH fiyatı olan 0,00006218 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TRCV fiyatı (ATL) nedir?
TRCV, ATL fiyatı olan 0,00002912 USD değerine düştü.
TRCV işlem hacmi nedir?
TRCV için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TRCV bu yıl daha da yükselir mi?
TRCV piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TRCV fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 13:53:54 (UTC+8)

