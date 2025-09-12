Traceva (TRCV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004638 $ 0,00004638 $ 0,00004638 24 sa Düşük $ 0,00005732 $ 0,00005732 $ 0,00005732 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004638$ 0,00004638 $ 0,00004638 24 sa Yüksek $ 0,00005732$ 0,00005732 $ 0,00005732 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00006218$ 0,00006218 $ 0,00006218 En Düşük Fiyat $ 0,00002912$ 0,00002912 $ 0,00002912 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,61 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Traceva (TRCV) canlı fiyatı $0,00005138. TRCV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004638 ve en yüksek $ 0,00005732 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRCV için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00006218, en düşük fiyatı ise $ 0,00002912 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRCV son bir saatte +%0,68 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,61 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Traceva (TRCV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,22K$ 45,22K $ 45,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,38K$ 51,38K $ 51,38K Dolaşım Arzı 880,00M 880,00M 880,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Traceva piyasa değeri $ 45,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRCV arzı 880,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,38K.