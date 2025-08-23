ONIC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Trade Bionic Logosu

Trade Bionic Fiyatı (ONIC)

Listelenmedi

1 ONIC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00727721
-%2,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Trade Bionic (ONIC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:51:57 (UTC+8)

Trade Bionic (ONIC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00727721
24 sa Düşük
$ 0,00745421
24 sa Yüksek

$ 0,00727721

$ 0,00745421

$ 0,06243

$ 0,00276798

--

-%2,37

-%28,30

-%28,30

Trade Bionic (ONIC) canlı fiyatı $0,00727721. ONIC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00727721 ve en yüksek $ 0,00745421 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ONIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,06243, en düşük fiyatı ise $ 0,00276798 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ONIC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,37 ve son 7 günde -%28,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trade Bionic (ONIC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00

--
----

$ 72,77K

0,00

10.000.000,0

Şu anki Trade Bionic piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ONIC arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,77K.

Trade Bionic (ONIC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Trade Bionic / USD fiyat değişimi, $ -0,000177000727820773.
Son 30 gün içerisinde, Trade Bionic / USD fiyat değişimi, $ -0,0027993367.
Son 60 gün içerisinde, Trade Bionic / USD fiyat değişimi, $ -0,0016028186.
Son 90 gün içerisinde, Trade Bionic / USD fiyat değişimi, $ -0,00014936722067774.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000177000727820773-%2,37
30 Gün$ -0,0027993367-%38,46
60 Gün$ -0,0016028186-%22,02
90 Gün$ -0,00014936722067774-%2,01

Trade Bionic (ONIC) Nedir?

Trade Bionic is a new way to invest, trade and earn, utilising economic & behavioural theories to diversify and mitigate any one point of failure. This maximises the potential for success and ensures greater profitability.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Trade Bionic (ONIC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Trade Bionic Fiyat Tahmini (USD)

Trade Bionic (ONIC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Trade Bionic (ONIC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Trade Bionic için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Trade Bionic fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ONIC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Trade Bionic (ONIC) Token Ekonomisi

Trade Bionic (ONIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Trade Bionic (ONIC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Trade Bionic (ONIC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ONIC fiyatı, 0,00727721 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ONIC / USD güncel fiyatı nedir?
ONIC / USD güncel fiyatı $ 0,00727721. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Trade Bionic varlığının piyasa değeri nedir?
ONIC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ONIC arzı nedir?
Dolaşımdaki ONIC arzı, 0,00 USD.
ONIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ONIC, ATH fiyatı olan 0,06243 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ONIC fiyatı (ATL) nedir?
ONIC, ATL fiyatı olan 0,00276798 USD değerine düştü.
ONIC işlem hacmi nedir?
ONIC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ONIC bu yıl daha da yükselir mi?
ONIC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ONIC fiyat tahminine göz atın.
Trade Bionic (ONIC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

