Trade Bionic (ONIC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00727721 $ 0,00727721 $ 0,00727721 24 sa Düşük $ 0,00745421 $ 0,00745421 $ 0,00745421 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00727721$ 0,00727721 $ 0,00727721 24 sa Yüksek $ 0,00745421$ 0,00745421 $ 0,00745421 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,06243$ 0,06243 $ 0,06243 En Düşük Fiyat $ 0,00276798$ 0,00276798 $ 0,00276798 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%28,30

Trade Bionic (ONIC) canlı fiyatı $0,00727721. ONIC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00727721 ve en yüksek $ 0,00745421 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ONIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,06243, en düşük fiyatı ise $ 0,00276798 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ONIC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,37 ve son 7 günde -%28,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trade Bionic (ONIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,77K$ 72,77K $ 72,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Trade Bionic piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ONIC arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,77K.