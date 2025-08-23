CFA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tradfi Bro Fiyatı (CFA)

Listelenmedi

1 CFA / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%1,201D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Tradfi Bro (CFA) Canlı Fiyat Grafiği
Tradfi Bro (CFA) Fiyat Bilgileri (USD)

Tradfi Bro (CFA) canlı fiyatı --. CFA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CFA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0069382, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CFA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%1,30 ve son 7 günde +%5,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tradfi Bro (CFA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 52,61K
$ 52,61K$ 52,61K

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tradfi Bro piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CFA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,61K.

Tradfi Bro (CFA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tradfi Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tradfi Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tradfi Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tradfi Bro / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,30
30 Gün$ 0+%13,51
60 Gün$ 0+%7,64
90 Gün$ 0--

Tradfi Bro (CFA) Nedir?

CFA is memecoin on the Solana blockchain. It was created as satire on the traditional finance bro meme that went viral in March 2024

Tradfi Bro (CFA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tradfi Bro Fiyat Tahmini (USD)

Tradfi Bro (CFA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tradfi Bro (CFA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tradfi Bro için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tradfi Bro fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CFA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tradfi Bro (CFA) Token Ekonomisi

Tradfi Bro (CFA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CFA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tradfi Bro (CFA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tradfi Bro (CFA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CFA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CFA / USD güncel fiyatı nedir?
CFA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tradfi Bro varlığının piyasa değeri nedir?
CFA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CFA arzı nedir?
Dolaşımdaki CFA arzı, 0,00 USD.
CFA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CFA, ATH fiyatı olan 0,0069382 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CFA fiyatı (ATL) nedir?
CFA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CFA işlem hacmi nedir?
CFA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CFA bu yıl daha da yükselir mi?
CFA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CFA fiyat tahminine göz atın.
Tradfi Bro (CFA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

