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Trip Fiyatı (TRIP)

Listelenmedi

Trip (TRIP) Canlı Fiyat Grafiği

$14,21
$14,21$14,21
+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Trip (TRIP) Fiyatı

Trip (TRIP), şu anda 14,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 419,07M USD piyasa değerine sahiptir. TRIP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Trip Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,10
Trip 24 saatlik fiyat değişimi
29,50M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Trip (TRIP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +0,153731.
Son 30 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +5,5244741300.
Son 60 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +10,5594247650.
Son 90 gün içerisinde, Trip / USD fiyat değişimi, $ +7,315475069469596.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,153731+%1,10
30 Gün$ +5,5244741300+%39,04
60 Gün$ +10,5594247650+%74,62
90 Gün$ +7,315475069469596+%107,04

Trip (TRIP) Fiyat Analizi

En güncel Trip fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 14,0
$ 14,0$ 14,0

$ 14,28
$ 14,28$ 14,28

$ 14,29
$ 14,29$ 14,29

-%0,33

+%1,10

+%2,89

Trip (TRIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 419,07M
$ 419,07M$ 419,07M

--
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29,50M
29,50M 29,50M

Trip (TRIP) Nedir?

Trip Token is a blockchain-powered platform aiming to revolutionize the travel and tourism industry by providing a seamless, secure, and rewarding experience for travelers and stakeholders. Key Features: Utilizes DeFi principles to ensure accessible, secure, and transparent transactions within the platform. Facilitates financial transactions both within the Trip Token ecosystem and beyond, promoting a comprehensive tourism experience. Acts as a smart assistant for travelers, guiding them through all stages of their journey and offering personalized experiences based on user preferences. Seamless Integration: Integrates services from diverse providers within a single platform, enhancing convenience for users.

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Trip (TRIP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Trip (TRIP) Token Ekonomisi

Trip (TRIP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRIP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TRIP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRIP / VND
372.357,25
1 TRIP / AUD
A$21,791
1 TRIP / GBP
10,6125
1 TRIP / EUR
12,169
1 TRIP / USD
$14,15
1 TRIP / MYR
RM59,8545
1 TRIP / TRY
575,4805
1 TRIP / JPY
¥2.080,05
1 TRIP / ARS
ARS$19.304,1375
1 TRIP / RUB
1.129,736
1 TRIP / INR
1.240,106
1 TRIP / IDR
Rp231.967,176
1 TRIP / KRW
19.544,1215
1 TRIP / PHP
810,6535
1 TRIP / EGP
￡E.685,426
1 TRIP / BRL
R$78,108
1 TRIP / CAD
C$19,3855
1 TRIP / BDT
1.723,187
1 TRIP / NGN
21.570,1185
1 TRIP / UAH
590,338
1 TRIP / VES
Bs1.740,45
1 TRIP / CLP
$13.683,05
1 TRIP / PKR
Rs4.010,676
1 TRIP / KZT
7.640,2925
1 TRIP / THB
฿458,46
1 TRIP / TWD
NT$421,67
1 TRIP / AED
د.إ51,9305
1 TRIP / CHF
Fr11,32
1 TRIP / HKD
HK$111,0775
1 TRIP / MAD
.د.م128,199
1 TRIP / MXN
$265,8785
1 TRIP / PLN
52,072
1 TRIP / RON
лв61,8355
1 TRIP / SEK
kr136,5475
1 TRIP / BGN
лв23,9135
1 TRIP / HUF
Ft4.864,204
1 TRIP / CZK
300,1215
1 TRIP / KWD
د.ك4,31575
1 TRIP / ILS
48,11