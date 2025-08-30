Truffi (TRUFFI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00324236 $ 0,00324236 $ 0,00324236 24 sa Düşük $ 0,00337646 $ 0,00337646 $ 0,00337646 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00324236$ 0,00324236 $ 0,00324236 24 sa Yüksek $ 0,00337646$ 0,00337646 $ 0,00337646 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02761864$ 0,02761864 $ 0,02761864 En Düşük Fiyat $ 0,00113537$ 0,00113537 $ 0,00113537 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,72 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,72

Truffi (TRUFFI) canlı fiyatı $0,00325387. TRUFFI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00324236 ve en yüksek $ 0,00337646 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRUFFI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02761864, en düşük fiyatı ise $ 0,00113537 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRUFFI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%3,63 ve son 7 günde -%8,72 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Truffi (TRUFFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,81K$ 48,81K $ 48,81K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0

Şu anki Truffi piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRUFFI arzı 0,00 olup, toplam arzı 15000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,81K.