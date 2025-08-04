TruFin Staked MATIC Fiyatı (TRUMATIC)
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC), şu anda 0,219901 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,39M USD piyasa değerine sahiptir. TRUMATIC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, TruFin Staked MATIC / USD fiyat değişimi, $ +0,00070784.
Son 30 gün içerisinde, TruFin Staked MATIC / USD fiyat değişimi, $ +0,0251142554.
Son 60 gün içerisinde, TruFin Staked MATIC / USD fiyat değişimi, $ -0,0122521360.
Son 90 gün içerisinde, TruFin Staked MATIC / USD fiyat değişimi, $ -0,01447979871894413.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00070784
|+%0,32
|30 Gün
|$ +0,0251142554
|+%11,42
|60 Gün
|$ -0,0122521360
|-%5,57
|90 Gün
|$ -0,01447979871894413
|-%6,17
En güncel TruFin Staked MATIC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,02
+%0,32
-%16,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC). - Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect. The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities: - **Target ~5%+ APY:** TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding. - **DeFi Interoperability:** TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers. - **Liquidity Pools:** Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
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|1 TRUMATIC / VND
₫5.786,694815
|1 TRUMATIC / AUD
A$0,33864754
|1 TRUMATIC / GBP
￡0,16492575
|1 TRUMATIC / EUR
€0,18911486
|1 TRUMATIC / USD
$0,219901
|1 TRUMATIC / MYR
RM0,93018123
|1 TRUMATIC / TRY
₺8,94337367
|1 TRUMATIC / JPY
¥32,325447
|1 TRUMATIC / ARS
ARS$299,99993925
|1 TRUMATIC / RUB
₽17,55689584
|1 TRUMATIC / INR
₹19,27212364
|1 TRUMATIC / IDR
Rp3.604,93384944
|1 TRUMATIC / KRW
₩303,72946021
|1 TRUMATIC / PHP
₱12,59812829
|1 TRUMATIC / EGP
￡E.10,65200444
|1 TRUMATIC / BRL
R$1,21385352
|1 TRUMATIC / CAD
C$0,30126437
|1 TRUMATIC / BDT
৳26,77954378
|1 TRUMATIC / NGN
₦335,21488539
|1 TRUMATIC / UAH
₴9,17426972
|1 TRUMATIC / VES
Bs27,047823
|1 TRUMATIC / CLP
$212,644267
|1 TRUMATIC / PKR
Rs62,32873944
|1 TRUMATIC / KZT
₸118,73554495
|1 TRUMATIC / THB
฿7,1247924
|1 TRUMATIC / TWD
NT$6,5530498
|1 TRUMATIC / AED
د.إ0,80703667
|1 TRUMATIC / CHF
Fr0,1759208
|1 TRUMATIC / HKD
HK$1,72622285
|1 TRUMATIC / MAD
.د.م1,99230306
|1 TRUMATIC / MXN
$4,13193979
|1 TRUMATIC / PLN
zł0,80923568
|1 TRUMATIC / RON
лв0,96096737
|1 TRUMATIC / SEK
kr2,12204465
|1 TRUMATIC / BGN
лв0,37163269
|1 TRUMATIC / HUF
Ft75,59316776
|1 TRUMATIC / CZK
Kč4,66410021
|1 TRUMATIC / KWD
د.ك0,067069805
|1 TRUMATIC / ILS
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