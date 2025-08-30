Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,142137$ 0,142137 $ 0,142137 En Düşük Fiyat $ 0,00239094$ 0,00239094 $ 0,00239094 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%22,21 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,21

Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) canlı fiyatı $0,00299994. ITRUMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ITRUMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,142137, en düşük fiyatı ise $ 0,00239094 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ITRUMP son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%22,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 499,99$ 499,99 $ 499,99 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 166.666,66 166.666,66 166.666,66

Şu anki Trump Cards Fraction Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ITRUMP arzı 0,00 olup, toplam arzı 166666.66. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 499,99.