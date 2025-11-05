TRUST (TRUST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03346772$ 0,03346772 $ 0,03346772 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%3,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,09

TRUST (TRUST) canlı fiyatı --. TRUST, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRUST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03346772, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRUST son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%3,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TRUST (TRUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,53K$ 11,53K $ 11,53K Hacim (24 Sa) $ 18,42$ 18,42 $ 18,42 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,53K$ 11,53K $ 11,53K Dolaşım Arzı 86,94M 86,94M 86,94M Toplam Arz 86.943.884,57329187 86.943.884,57329187 86.943.884,57329187

Şu anki TRUST piyasa değeri $ 11,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,42. Dolaşımdaki TRUST arzı 86,94M olup, toplam arzı 86943884.57329187. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,53K.