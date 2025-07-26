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Trust in Nom Fiyatı (NOM)

Trust in Nom (NOM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00065351
$0,00065351$0,00065351
-%22,501D
USD

Bugünkü Trust in Nom (NOM) Fiyatı

Trust in Nom (NOM), şu anda 0,00065178 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 654,93K USD piyasa değerine sahiptir. NOM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Trust in Nom Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%21,99
Trust in Nom 24 saatlik fiyat değişimi
999,93M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Trust in Nom (NOM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Trust in Nom / USD fiyat değişimi, $ -0,000183758743245127.
Son 30 gün içerisinde, Trust in Nom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Trust in Nom / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Trust in Nom / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000183758743245127-%21,99
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Trust in Nom (NOM) Fiyat Analizi

En güncel Trust in Nom fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00059641
$ 0,00059641$ 0,00059641

$ 0,00085135
$ 0,00085135$ 0,00085135

$ 0,00093559
$ 0,00093559$ 0,00093559

-%1,92

-%21,99

--

Trust in Nom (NOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 654,93K
$ 654,93K$ 654,93K

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999,93M
999,93M 999,93M

Trust in Nom (NOM) Nedir?

This is a tribute to Nom, the deployer and founder of BONK, widely regarded as the Savior of Solana. In the aftermath of the FTX collapse, Solana faced an existential crisis. Amid the chaos, Nom stepped up with a bold vision: launch BONK and airdrop 50% of its supply to the entire Solana community. This act of generosity and foresight sparked a turning point. Solana began to heal, BONK gained momentum, and today, it has grown into a billion dollar brand. Trust in Nom is a Solana based token, launched on Day 1 of the brand new letsBONK launchpad, powered by Raydium LaunchLab technologies. Believe in something. Trust in Nom.

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Trust in Nom (NOM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Trust in Nom (NOM) Token Ekonomisi

Trust in Nom (NOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NOM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NOM / VND
17,1515907
1 NOM / AUD
A$0,0009907056
1 NOM / GBP
0,0004823172
1 NOM / EUR
0,000554013
1 NOM / USD
$0,00065178
1 NOM / MYR
RM0,0027505116
1 NOM / TRY
0,026429679
1 NOM / JPY
¥0,09581166
1 NOM / ARS
ARS$0,8281777392
1 NOM / RUB
0,0517317786
1 NOM / INR
0,05637897
1 NOM / IDR
Rp10,6849163232
1 NOM / KRW
0,9014899536
1 NOM / PHP
0,0372427092
1 NOM / EGP
￡E.0,032002398
1 NOM / BRL
R$0,0036238968
1 NOM / CAD
C$0,0008864208
1 NOM / BDT
0,0795432312
1 NOM / NGN
0,9950790438
1 NOM / UAH
0,0272704752
1 NOM / VES
Bs0,0782136
1 NOM / CLP
$0,62310168
1 NOM / PKR
Rs0,184844808
1 NOM / KZT
0,3546074268
1 NOM / THB
฿0,0211437432
1 NOM / TWD
NT$0,0192144744
1 NOM / AED
د.إ0,0023920326
1 NOM / CHF
Fr0,0005149062
1 NOM / HKD
HK$0,0051099552
1 NOM / MAD
.د.م0,0058464666
1 NOM / MXN
$0,0120774834
1 NOM / PLN
0,0023529258
1 NOM / RON
лв0,0028091718
1 NOM / SEK
kr0,0062049456
1 NOM / BGN
лв0,0010819548
1 NOM / HUF
Ft0,2201908374
1 NOM / CZK
0,0136287198
1 NOM / KWD
د.ك0,0001987929
1 NOM / ILS
0,002183463