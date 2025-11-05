Trust The Process (TRUST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,056353$ 0,056353 $ 0,056353 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,50 Fiyat Değişimi (7 G) -%19,50

Trust The Process (TRUST) canlı fiyatı --. TRUST, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRUST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,056353, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRUST son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,31 ve son 7 günde -%19,50 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trust The Process (TRUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 250,69K$ 250,69K $ 250,69K Hacim (24 Sa) $ 219,69K$ 219,69K $ 219,69K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 250,69K$ 250,69K $ 250,69K Dolaşım Arzı 999,55M 999,55M 999,55M Toplam Arz 999.548.371,442336 999.548.371,442336 999.548.371,442336

Şu anki Trust The Process piyasa değeri $ 250,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 219,69K. Dolaşımdaki TRUST arzı 999,55M olup, toplam arzı 999548371.442336. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 250,69K.