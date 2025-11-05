Trustra (TRUST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00671398$ 0,00671398 $ 0,00671398 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,90 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,91 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%21,73

Trustra (TRUST) canlı fiyatı --. TRUST, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRUST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00671398, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRUST son bir saatte -%0,90 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,91 ve son 7 günde -%21,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trustra (TRUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 322,28K$ 322,28K $ 322,28K Hacim (24 Sa) $ 4,80K$ 4,80K $ 4,80K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 627,72K$ 627,72K $ 627,72K Dolaşım Arzı 479,56M 479,56M 479,56M Toplam Arz 934.080.243,485771 934.080.243,485771 934.080.243,485771

Şu anki Trustra piyasa değeri $ 322,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,80K. Dolaşımdaki TRUST arzı 479,56M olup, toplam arzı 934080243.485771. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 627,72K.