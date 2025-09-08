Tsunami (TSUNAMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,110424 24 sa Yüksek $ 0,459561 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,459561 En Düşük Fiyat $ 0,110424 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,87 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%56,02 Fiyat Değişimi (7 G) --

Tsunami (TSUNAMI) canlı fiyatı $0,128662. TSUNAMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,110424 ve en yüksek $ 0,459561 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TSUNAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,459561, en düşük fiyatı ise $ 0,110424 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TSUNAMI son bir saatte -%2,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%56,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tsunami (TSUNAMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 128,65M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 128,65M Dolaşım Arzı 1000,00M Toplam Arz 999.999.992,70723

Şu anki Tsunami piyasa değeri $ 128,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSUNAMI arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999992.70723. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,65M.