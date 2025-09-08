TSUNAMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tsunami Logosu

Tsunami Fiyatı (TSUNAMI)

Listelenmedi

1 TSUNAMI / USD Canlı Fiyatı:

$0,126151
$0,126151$0,126151
-%56,401D
mexc
USD
Tsunami (TSUNAMI) Canlı Fiyat Grafiği
Tsunami (TSUNAMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,110424
$ 0,110424$ 0,110424
24 sa Düşük
$ 0,459561
$ 0,459561$ 0,459561
24 sa Yüksek

$ 0,110424
$ 0,110424$ 0,110424

$ 0,459561
$ 0,459561$ 0,459561

$ 0,459561
$ 0,459561$ 0,459561

$ 0,110424
$ 0,110424$ 0,110424

-%2,87

-%56,02

--

--

Tsunami (TSUNAMI) canlı fiyatı $0,128662. TSUNAMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,110424 ve en yüksek $ 0,459561 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TSUNAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,459561, en düşük fiyatı ise $ 0,110424 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TSUNAMI son bir saatte -%2,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%56,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tsunami (TSUNAMI) Piyasa Bilgileri

$ 128,65M
$ 128,65M$ 128,65M

--
----

$ 128,65M
$ 128,65M$ 128,65M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.992,70723
999.999.992,70723 999.999.992,70723

Şu anki Tsunami piyasa değeri $ 128,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSUNAMI arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999992.70723. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 128,65M.

Tsunami (TSUNAMI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tsunami / USD fiyat değişimi, $ -0,1639145467084258.
Son 30 gün içerisinde, Tsunami / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tsunami / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tsunami / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,1639145467084258-%56,02
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tsunami (TSUNAMI) Nedir?

A primordial force unleashed from the depths, inspired by Hokusai's legendary Great Wave. 🌊

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tsunami (TSUNAMI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tsunami Fiyat Tahmini (USD)

Tsunami (TSUNAMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tsunami (TSUNAMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tsunami için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tsunami fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TSUNAMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tsunami (TSUNAMI) Token Ekonomisi

Tsunami (TSUNAMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TSUNAMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tsunami (TSUNAMI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tsunami (TSUNAMI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TSUNAMI fiyatı, 0,128662 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TSUNAMI / USD güncel fiyatı nedir?
TSUNAMI / USD güncel fiyatı $ 0,128662. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tsunami varlığının piyasa değeri nedir?
TSUNAMI piyasa değeri $ 128,65M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TSUNAMI arzı nedir?
Dolaşımdaki TSUNAMI arzı, 1000,00M USD.
TSUNAMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TSUNAMI, ATH fiyatı olan 0,459561 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TSUNAMI fiyatı (ATL) nedir?
TSUNAMI, ATL fiyatı olan 0,110424 USD değerine düştü.
TSUNAMI işlem hacmi nedir?
TSUNAMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TSUNAMI bu yıl daha da yükselir mi?
TSUNAMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TSUNAMI fiyat tahminine göz atın.
