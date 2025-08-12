YVTUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

TUSD yVault Logosu

TUSD yVault Fiyatı (YVTUSD)

Listelenmedi

TUSD yVault (YVTUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,053
$1,053$1,053
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü TUSD yVault (YVTUSD) Fiyatı

TUSD yVault (YVTUSD), şu anda 1,053 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. YVTUSD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TUSD yVault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,05
TUSD yVault 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki YVTUSD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, YVTUSD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında TUSD yVault (YVTUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,00057165.
Son 30 gün içerisinde, TUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0001496313.
Son 60 gün içerisinde, TUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0,0059372352.
Son 90 gün içerisinde, TUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ -0,000214103977263.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00057165+%0,05
30 Gün$ +0,0001496313+%0,01
60 Gün$ +0,0059372352+%0,56
90 Gün$ -0,000214103977263-%0,02

TUSD yVault (YVTUSD) Fiyat Analizi

En güncel TUSD yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,051
$ 1,051$ 1,051

$ 1,057
$ 1,057$ 1,057

$ 1,094
$ 1,094$ 1,094

+%0,05

+%0,05

-%0,01

TUSD yVault (YVTUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

TUSD yVault (YVTUSD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TUSD yVault (YVTUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

TUSD yVault (YVTUSD) Token Ekonomisi

TUSD yVault (YVTUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YVTUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TUSD yVault (YVTUSD) Hakkında Diğer Sorular

YVTUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVTUSD / VND
27.709,695
1 YVTUSD / AUD
A$1,61109
1 YVTUSD / GBP
0,77922
1 YVTUSD / EUR
0,90558
1 YVTUSD / USD
$1,053
1 YVTUSD / MYR
RM4,45419
1 YVTUSD / TRY
42,86763
1 YVTUSD / JPY
¥155,844
1 YVTUSD / ARS
ARS$1.391,013
1 YVTUSD / RUB
83,70297
1 YVTUSD / INR
92,35863
1 YVTUSD / IDR
Rp17.262,29232
1 YVTUSD / KRW
1.462,49064
1 YVTUSD / PHP
60,17895
1 YVTUSD / EGP
￡E.51,04944
1 YVTUSD / BRL
R$5,72832
1 YVTUSD / CAD
C$1,44261
1 YVTUSD / BDT
128,28699
1 YVTUSD / NGN
1.617,50277
1 YVTUSD / UAH
43,78374
1 YVTUSD / VES
Bs136,89
1 YVTUSD / CLP
$1.019,304
1 YVTUSD / PKR
Rs299,73645
1 YVTUSD / KZT
573,52698
1 YVTUSD / THB
฿34,12773
1 YVTUSD / TWD
NT$31,51629
1 YVTUSD / AED
د.إ3,86451
1 YVTUSD / CHF
Fr0,85293
1 YVTUSD / HKD
HK$8,25552
1 YVTUSD / MAD
.د.م9,54018
1 YVTUSD / MXN
$19,65951
1 YVTUSD / PLN
3,85398
1 YVTUSD / RON
лв4,58055
1 YVTUSD / SEK
kr10,14039
1 YVTUSD / BGN
лв1,76904
1 YVTUSD / HUF
Ft358,39908
1 YVTUSD / CZK
22,16565
1 YVTUSD / KWD
د.ك0,321165
1 YVTUSD / ILS
3,59073