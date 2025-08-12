Twelve Legions Fiyatı (CTL)
Twelve Legions (CTL), şu anda 0,00033613 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. CTL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki CTL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CTL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Twelve Legions / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Twelve Legions / USD fiyat değişimi, $ +0,0000437790.
Son 60 gün içerisinde, Twelve Legions / USD fiyat değişimi, $ +0,0000441468.
Son 90 gün içerisinde, Twelve Legions / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000437790
|+%13,02
|60 Gün
|$ +0,0000441468
|+%13,13
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Twelve Legions fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
12 Legions is a turn-based strategy game in which characters are represented by unique NFTs on the blockchain system. 12 Legions is an open world, with fantasy lands, where players can become Lords, ruling their lands. With Blockchain and NFT technology, 12 Legions will include in-game rewards worthy with users’ efforts and make everything more transparent and fair. For more details, there are some features of our game: - World map: A big map with Twelves lands - Village & Clans: Help players create their clan and get more resources by occupying. - Adventure Mode (PvE): PvE battles will help you level up heroes, collect materials and POM (our in-game token) - Arena Mode (PvP): This mode allows players to defeat the other’s Heroes. Hence it is recommended for more experienced players.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Twelve Legions (CTL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CTL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CTL / VND
₫8,84526095
|1 CTL / AUD
A$0,0005142789
|1 CTL / GBP
￡0,0002487362
|1 CTL / EUR
€0,0002890718
|1 CTL / USD
$0,00033613
|1 CTL / MYR
RM0,0014218299
|1 CTL / TRY
₺0,0136838523
|1 CTL / JPY
¥0,04974724
|1 CTL / ARS
ARS$0,44402773
|1 CTL / RUB
₽0,026722335
|1 CTL / INR
₹0,0294752397
|1 CTL / IDR
Rp5,5103269872
|1 CTL / KRW
₩0,4668442344
|1 CTL / PHP
₱0,0192131908
|1 CTL / EGP
￡E.0,0162989437
|1 CTL / BRL
R$0,0018285472
|1 CTL / CAD
C$0,0004604981
|1 CTL / BDT
৳0,0409507179
|1 CTL / NGN
₦0,5163259317
|1 CTL / UAH
₴0,0139762854
|1 CTL / VES
Bs0,0436969
|1 CTL / CLP
$0,32537384
|1 CTL / PKR
Rs0,0956794045
|1 CTL / KZT
₸0,1830765658
|1 CTL / THB
฿0,0109006959
|1 CTL / TWD
NT$0,0100637322
|1 CTL / AED
د.إ0,0012335971
|1 CTL / CHF
Fr0,0002722653
|1 CTL / HKD
HK$0,0026352592
|1 CTL / MAD
.د.م0,0030453378
|1 CTL / MXN
$0,0062755471
|1 CTL / PLN
zł0,0012302358
|1 CTL / RON
лв0,0014621655
|1 CTL / SEK
kr0,0032369319
|1 CTL / BGN
лв0,0005646984
|1 CTL / HUF
Ft0,1144455424
|1 CTL / CZK
Kč0,0070755365
|1 CTL / KWD
د.ك0,00010251965
|1 CTL / ILS
₪0,0011462033