Twelve Zodiac Fiyatı (TWELVE)
Twelve Zodiac (TWELVE), şu anda 0.086679 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. TWELVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki TWELVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TWELVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Twelve Zodiac / USD fiyat değişimi, $ -0.00200740176965175.
Son 30 gün içerisinde, Twelve Zodiac / USD fiyat değişimi, $ -0.0022913767.
Son 60 gün içerisinde, Twelve Zodiac / USD fiyat değişimi, $ -0.0066129749.
Son 90 gün içerisinde, Twelve Zodiac / USD fiyat değişimi, $ -0.00872143491332639.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00200740176965175
|-2.26%
|30 Gün
|$ -0.0022913767
|-2.64%
|60 Gün
|$ -0.0066129749
|-7.62%
|90 Gün
|$ -0.00872143491332639
|-9.14%
En güncel Twelve Zodiac fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.12%
-2.26%
-2.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Twelve Zodiac is building the foundation, infrastructure, ecosystem, and layered experiences for a unique hyper-realistic metaverse community. What is TWELVE? TWELVE is the City of Dream made for urban city lifestyle with pedestrian friendly and each building have different interact function. Token holders will be known as twelve mania. Twelve mania will be able to experience world-class games and metaverse with stunning visual and also interact and build network community. Twelve Metaverse is home of crypto community around the world where you can enjoy URBAN CITY with a lot of NEW experiences and accompanied with your personal lovely zodiac pet (NFT) while earn Crypto Asset at the same time using our main token TWELVE$.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Twelve Zodiac (TWELVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TWELVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TWELVE / VND
₫2,280.957885
|1 TWELVE / AUD
A$0.13261887
|1 TWELVE / GBP
￡0.06414246
|1 TWELVE / EUR
€0.07454394
|1 TWELVE / USD
$0.086679
|1 TWELVE / MYR
RM0.36665217
|1 TWELVE / TRY
₺3.52870209
|1 TWELVE / JPY
¥12.828492
|1 TWELVE / ARS
ARS$114.502959
|1 TWELVE / RUB
₽6.89011371
|1 TWELVE / INR
₹7.60261509
|1 TWELVE / IDR
Rp1,420.96698576
|1 TWELVE / KRW
₩120.38672952
|1 TWELVE / PHP
₱4.95370485
|1 TWELVE / EGP
￡E.4.20219792
|1 TWELVE / BRL
R$0.47153376
|1 TWELVE / CAD
C$0.11875023
|1 TWELVE / BDT
৳10.56010257
|1 TWELVE / NGN
₦133.14674511
|1 TWELVE / UAH
₴3.60411282
|1 TWELVE / VES
Bs11.26827
|1 TWELVE / CLP
$83.905272
|1 TWELVE / PKR
Rs24.67317735
|1 TWELVE / KZT
₸47.21058414
|1 TWELVE / THB
฿2.80926639
|1 TWELVE / TWD
NT$2.59430247
|1 TWELVE / AED
د.إ0.31811193
|1 TWELVE / CHF
Fr0.07020999
|1 TWELVE / HKD
HK$0.67956336
|1 TWELVE / MAD
.د.م0.78531174
|1 TWELVE / MXN
$1.61829693
|1 TWELVE / PLN
zł0.31724514
|1 TWELVE / RON
лв0.37705365
|1 TWELVE / SEK
kr0.83471877
|1 TWELVE / BGN
лв0.14562072
|1 TWELVE / HUF
Ft29.50206444
|1 TWELVE / CZK
Kč1.82459295
|1 TWELVE / KWD
د.ك0.026437095
|1 TWELVE / ILS
₪0.29557539