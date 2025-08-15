COIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

TWIN ASSET TOKEN COIN Logosu

TWIN ASSET TOKEN COIN Fiyatı (COIN)

Listelenmedi

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Canlı Fiyat Grafiği

$353,87
$353,87$353,87
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Fiyatı

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN), şu anda 353,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,77K USD piyasa değerine sahiptir. COIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TWIN ASSET TOKEN COIN Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
TWIN ASSET TOKEN COIN 24 saatlik fiyat değişimi
17,01 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki COIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, COIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TWIN ASSET TOKEN COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TWIN ASSET TOKEN COIN / USD fiyat değişimi, $ +1,1487681810.
Son 60 gün içerisinde, TWIN ASSET TOKEN COIN / USD fiyat değişimi, $ +154,9938568420.
Son 90 gün içerisinde, TWIN ASSET TOKEN COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1,1487681810+%0,32
60 Gün$ +154,9938568420+%43,80
90 Gün$ 0--

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Fiyat Analizi

En güncel TWIN ASSET TOKEN COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 354,59
$ 354,59$ 354,59

%0,00

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,77K
$ 9,77K$ 9,77K

17,01
17,01 17,01

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Nedir?

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Token Ekonomisi

TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TWIN ASSET TOKEN COIN (COIN) Hakkında Diğer Sorular

COIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 COIN / VND
9.312.089,05
1 COIN / AUD
A$541,4211
1 COIN / GBP
258,3251
1 COIN / EUR
300,7895
1 COIN / USD
$353,87
1 COIN / MYR
RM1.489,7927
1 COIN / TRY
14.455,5895
1 COIN / JPY
¥52.018,89
1 COIN / ARS
ARS$459.570,969
1 COIN / RUB
28.221,1325
1 COIN / INR
31.030,8603
1 COIN / IDR
Rp5.707.579,8461
1 COIN / KRW
491.482,9656
1 COIN / PHP
20.209,5157
1 COIN / EGP
￡E.17.088,3823
1 COIN / BRL
R$1.914,4367
1 COIN / CAD
C$488,3406
1 COIN / BDT
43.012,8985
1 COIN / NGN
542.744,5738
1 COIN / UAH
14.685,605
1 COIN / VES
Bs47.418,58
1 COIN / CLP
$341.484,55
1 COIN / PKR
Rs100.215,984
1 COIN / KZT
190.558,995
1 COIN / THB
฿11.472,4654
1 COIN / TWD
NT$10.626,7161
1 COIN / AED
د.إ1.298,7029
1 COIN / CHF
Fr283,096
1 COIN / HKD
HK$2.774,3408
1 COIN / AMD
֏135.631,2936
1 COIN / MAD
.د.م3.184,83
1 COIN / MXN
$6.645,6786
1 COIN / PLN
1.291,6255
1 COIN / RON
лв1.535,7958
1 COIN / SEK
kr3.386,5359
1 COIN / BGN
лв590,9629
1 COIN / HUF
Ft120.036,2427
1 COIN / CZK
7.434,8087
1 COIN / KWD
د.ك107,93035
1 COIN / ILS
1.196,0806