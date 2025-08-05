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TWIN Asset Token iCOIN short Logosu

TWIN Asset Token iCOIN short Fiyatı (ICOIN)

Listelenmedi

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$29,74
$29,74$29,74
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Fiyatı

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN), şu anda 29,74 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 589,54 USD piyasa değerine sahiptir. ICOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TWIN Asset Token iCOIN short Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
TWIN Asset Token iCOIN short 24 saatlik fiyat değişimi
19,77 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TWIN Asset Token iCOIN short / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TWIN Asset Token iCOIN short / USD fiyat değişimi, $ +2,3253438340.
Son 60 gün içerisinde, TWIN Asset Token iCOIN short / USD fiyat değişimi, $ -21,0311168400.
Son 90 gün içerisinde, TWIN Asset Token iCOIN short / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +2,3253438340+%7,82
60 Gün$ -21,0311168400-%70,71
90 Gün$ 0--

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Fiyat Analizi

En güncel TWIN Asset Token iCOIN short fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 101,77
$ 101,77$ 101,77

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 589,54
$ 589,54$ 589,54

--
----

19,77
19,77 19,77

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Nedir?

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) Token Ekonomisi

TWIN Asset Token iCOIN short (ICOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ICOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ICOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICOIN / VND
782.608,1
1 ICOIN / AUD
A$45,7996
1 ICOIN / GBP
22,305
1 ICOIN / EUR
25,5764
1 ICOIN / USD
$29,74
1 ICOIN / MYR
RM125,8002
1 ICOIN / TRY
1.209,5258
1 ICOIN / JPY
¥4.342,04
1 ICOIN / ARS
ARS$40.352,719
1 ICOIN / RUB
2.373,8468
1 ICOIN / INR
2.613,8486
1 ICOIN / IDR
Rp487.540,9056
1 ICOIN / KRW
41.191,0896
1 ICOIN / PHP
1.704,102
1 ICOIN / EGP
￡E.1.440,903
1 ICOIN / BRL
R$163,2726
1 ICOIN / CAD
C$40,7438
1 ICOIN / BDT
3.621,7372
1 ICOIN / NGN
45.266,3618
1 ICOIN / UAH
1.240,7528
1 ICOIN / VES
Bs3.747,24
1 ICOIN / CLP
$28.728,84
1 ICOIN / PKR
Rs8.419,9888
1 ICOIN / KZT
16.058,113
1 ICOIN / THB
฿961,7916
1 ICOIN / TWD
NT$888,9286
1 ICOIN / AED
د.إ109,1458
1 ICOIN / CHF
Fr23,792
1 ICOIN / HKD
HK$233,1616
1 ICOIN / MAD
.د.م269,4444
1 ICOIN / MXN
$561,7886
1 ICOIN / PLN
109,7406
1 ICOIN / RON
лв130,2612
1 ICOIN / SEK
kr286,991
1 ICOIN / BGN
лв50,2606
1 ICOIN / HUF
Ft10.251,378
1 ICOIN / CZK
631,3802
1 ICOIN / KWD
د.ك9,0707
1 ICOIN / ILS
101,4134