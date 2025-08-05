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TWIN Asset Token iNVDA Short Logosu

TWIN Asset Token iNVDA Short Fiyatı (INVDA)

Listelenmedi

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Canlı Fiyat Grafiği

$78,08
$78,08$78,08
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Fiyatı

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA), şu anda 78,08 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,24K USD piyasa değerine sahiptir. INVDA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TWIN Asset Token iNVDA Short Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
TWIN Asset Token iNVDA Short 24 saatlik fiyat değişimi
169,76 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ -2,2891962880.
Son 60 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ -10,5318988800.
Son 90 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -2,2891962880-%2,93
60 Gün$ -10,5318988800-%13,48
90 Gün$ 0--

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Fiyat Analizi

En güncel TWIN Asset Token iNVDA Short fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 90,31
$ 90,31$ 90,31

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,24K
$ 13,24K$ 13,24K

--
----

169,76
169,76 169,76

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Nedir?

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

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TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) Token Ekonomisi

TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. INVDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

INVDA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 INVDA / VND
2.054.675,2
1 INVDA / AUD
A$120,2432
1 INVDA / GBP
58,56
1 INVDA / EUR
67,1488
1 INVDA / USD
$78,08
1 INVDA / MYR
RM330,2784
1 INVDA / TRY
3.175,5136
1 INVDA / JPY
¥11.399,68
1 INVDA / ARS
ARS$105.942,848
1 INVDA / RUB
6.232,3456
1 INVDA / INR
6.862,4512
1 INVDA / IDR
Rp1.279.999,7952
1 INVDA / KRW
108.143,9232
1 INVDA / PHP
4.473,984
1 INVDA / EGP
￡E.3.782,976
1 INVDA / BRL
R$428,6592
1 INVDA / CAD
C$106,9696
1 INVDA / BDT
9.508,5824
1 INVDA / NGN
118.843,2256
1 INVDA / UAH
3.257,4976
1 INVDA / VES
Bs9.838,08
1 INVDA / CLP
$75.425,28
1 INVDA / PKR
Rs22.106,0096
1 INVDA / KZT
42.159,296
1 INVDA / THB
฿2.525,1072
1 INVDA / TWD
NT$2.333,8112
1 INVDA / AED
د.إ286,5536
1 INVDA / CHF
Fr62,464
1 INVDA / HKD
HK$612,1472
1 INVDA / MAD
.د.م707,4048
1 INVDA / MXN
$1.474,9312
1 INVDA / PLN
288,1152
1 INVDA / RON
лв341,9904
1 INVDA / SEK
kr753,472
1 INVDA / BGN
лв131,9552
1 INVDA / HUF
Ft26.914,176
1 INVDA / CZK
1.657,6384
1 INVDA / KWD
د.ك23,8144
1 INVDA / ILS
266,2528