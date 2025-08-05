TWIN Asset Token iNVDA Short Fiyatı (INVDA)
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA), şu anda 78,08 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,24K USD piyasa değerine sahiptir. INVDA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ -2,2891962880.
Son 60 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ -10,5318988800.
Son 90 gün içerisinde, TWIN Asset Token iNVDA Short / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -2,2891962880
|-%2,93
|60 Gün
|$ -10,5318988800
|-%13,48
|90 Gün
|$ 0
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En güncel TWIN Asset Token iNVDA Short fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 INVDA / VND
₫2.054.675,2
|1 INVDA / AUD
A$120,2432
|1 INVDA / GBP
￡58,56
|1 INVDA / EUR
€67,1488
|1 INVDA / USD
$78,08
|1 INVDA / MYR
RM330,2784
|1 INVDA / TRY
₺3.175,5136
|1 INVDA / JPY
¥11.399,68
|1 INVDA / ARS
ARS$105.942,848
|1 INVDA / RUB
₽6.232,3456
|1 INVDA / INR
₹6.862,4512
|1 INVDA / IDR
Rp1.279.999,7952
|1 INVDA / KRW
₩108.143,9232
|1 INVDA / PHP
₱4.473,984
|1 INVDA / EGP
￡E.3.782,976
|1 INVDA / BRL
R$428,6592
|1 INVDA / CAD
C$106,9696
|1 INVDA / BDT
৳9.508,5824
|1 INVDA / NGN
₦118.843,2256
|1 INVDA / UAH
₴3.257,4976
|1 INVDA / VES
Bs9.838,08
|1 INVDA / CLP
$75.425,28
|1 INVDA / PKR
Rs22.106,0096
|1 INVDA / KZT
₸42.159,296
|1 INVDA / THB
฿2.525,1072
|1 INVDA / TWD
NT$2.333,8112
|1 INVDA / AED
د.إ286,5536
|1 INVDA / CHF
Fr62,464
|1 INVDA / HKD
HK$612,1472
|1 INVDA / MAD
.د.م707,4048
|1 INVDA / MXN
$1.474,9312
|1 INVDA / PLN
zł288,1152
|1 INVDA / RON
лв341,9904
|1 INVDA / SEK
kr753,472
|1 INVDA / BGN
лв131,9552
|1 INVDA / HUF
Ft26.914,176
|1 INVDA / CZK
Kč1.657,6384
|1 INVDA / KWD
د.ك23,8144
|1 INVDA / ILS
₪266,2528