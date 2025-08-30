Typerium (TYPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000094 $ 0,0000094 $ 0,0000094 24 sa Düşük $ 0,000010 $ 0,000010 $ 0,000010 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000094$ 0,0000094 $ 0,0000094 24 sa Yüksek $ 0,000010$ 0,000010 $ 0,000010 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02548971$ 0,02548971 $ 0,02548971 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%10,53

Typerium (TYPE) canlı fiyatı $0,0000094. TYPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000094 ve en yüksek $ 0,000010 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TYPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02548971, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TYPE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%6,00 ve son 7 günde -%10,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Typerium (TYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,80K$ 18,80K $ 18,80K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

Şu anki Typerium piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TYPE arzı 0,00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,80K.