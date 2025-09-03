U Coin (U) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00934814 $ 0,00934814 $ 0,00934814 24 sa Düşük $ 0,00965815 $ 0,00965815 $ 0,00965815 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00934814$ 0,00934814 $ 0,00934814 24 sa Yüksek $ 0,00965815$ 0,00965815 $ 0,00965815 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,064684$ 0,064684 $ 0,064684 En Düşük Fiyat $ 0,00933194$ 0,00933194 $ 0,00933194 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,64

U Coin (U) canlı fiyatı $0,00947489. U, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00934814 ve en yüksek $ 0,00965815 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. U için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,064684, en düşük fiyatı ise $ 0,00933194 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, U son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,07 ve son 7 günde -%2,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

U Coin (U) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,37M$ 2,37M $ 2,37M Dolaşım Arzı 250,00M 250,00M 250,00M Toplam Arz 250.000.000,0 250.000.000,0 250.000.000,0

Şu anki U Coin piyasa değeri $ 2,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki U arzı 250,00M olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,37M.