UAHg (UAHG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02367648 $ 0,02367648 $ 0,02367648 24 sa Düşük $ 0,02399918 $ 0,02399918 $ 0,02399918 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02367648$ 0,02367648 $ 0,02367648 24 sa Yüksek $ 0,02399918$ 0,02399918 $ 0,02399918 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0277784$ 0,0277784 $ 0,0277784 En Düşük Fiyat $ 0,0223013$ 0,0223013 $ 0,0223013 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,82 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,16 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,16

UAHg (UAHG) canlı fiyatı $0,02390475. UAHG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02367648 ve en yüksek $ 0,02399918 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UAHG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0277784, en düşük fiyatı ise $ 0,0223013 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UAHG son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,82 ve son 7 günde +%1,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UAHg (UAHG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz ---- --

Şu anki UAHg piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UAHG arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.