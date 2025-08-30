uBTC (UBTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 107.704 $ 107.704 $ 107.704 24 sa Düşük $ 112.003 $ 112.003 $ 112.003 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 107.704$ 107.704 $ 107.704 24 sa Yüksek $ 112.003$ 112.003 $ 112.003 Tüm Zamanların En Yükseği $ 238.577$ 238.577 $ 238.577 En Düşük Fiyat $ 74.362$ 74.362 $ 74.362 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,32 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,83

uBTC (UBTC) canlı fiyatı $110.825. UBTC, son 24 saat içinde en düşük $ 107.704 ve en yüksek $ 112.003 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UBTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 238.577, en düşük fiyatı ise $ 74.362 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UBTC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%1,32 ve son 7 günde -%4,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

uBTC (UBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 527,78M$ 527,78M $ 527,78M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 4.762,282376242682 4.762,282376242682 4.762,282376242682

Şu anki uBTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UBTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 4762.282376242682. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 527,78M.