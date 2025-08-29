UCHAIN (UCN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 44,39 $ 44,39 $ 44,39 24 sa Düşük $ 378,06 $ 378,06 $ 378,06 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 44,39$ 44,39 $ 44,39 24 sa Yüksek $ 378,06$ 378,06 $ 378,06 Tüm Zamanların En Yükseği $ 378,06$ 378,06 $ 378,06 En Düşük Fiyat $ 23,78$ 23,78 $ 23,78 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%747,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

UCHAIN (UCN) canlı fiyatı $376,31. UCN, son 24 saat içinde en düşük $ 44,39 ve en yüksek $ 378,06 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UCN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 378,06, en düşük fiyatı ise $ 23,78 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UCN son bir saatte +%3,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%747,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UCHAIN (UCN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,63M$ 37,63M $ 37,63M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,63M$ 37,63M $ 37,63M Dolaşım Arzı 100,00K 100,00K 100,00K Toplam Arz 100.000,0 100.000,0 100.000,0

Şu anki UCHAIN piyasa değeri $ 37,63M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UCN arzı 100,00K olup, toplam arzı 100000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,63M.