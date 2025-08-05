Uhosu (UHOSU) Nedir?

First $UHOSU on ethereum - The real Doge’s father. A new frontier in the Dogeverse. Our goal is to revive the UHOSU token through a community-led takeover after the original developer stepped away. As a meme coin, it doesn’t have a specific utility, but we’re not focused on short-term price movements. Instead, we want to foster a strong community by organizing fun events and participating in charity initiatives, creating a culture that everyone can enjoy and be proud of

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Uhosu (UHOSU) Kaynağı Resmi Websitesi

Uhosu (UHOSU) Token Ekonomisi

Uhosu (UHOSU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UHOSU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!