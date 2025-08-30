Underworld (UDW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 66,55 $ 66,55 $ 66,55 24 sa Düşük $ 67,56 $ 67,56 $ 67,56 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 66,55$ 66,55 $ 66,55 24 sa Yüksek $ 67,56$ 67,56 $ 67,56 Tüm Zamanların En Yükseği $ 299,48$ 299,48 $ 299,48 En Düşük Fiyat $ 29,67$ 29,67 $ 29,67 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,41 Fiyat Değişimi (7 G) +%23,97 Fiyat Değişimi (7 G) +%23,97

Underworld (UDW) canlı fiyatı $67,06. UDW, son 24 saat içinde en düşük $ 66,55 ve en yüksek $ 67,56 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UDW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 299,48, en düşük fiyatı ise $ 29,67 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UDW son bir saatte -%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,41 ve son 7 günde +%23,97 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Underworld (UDW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 670,60K$ 670,60K $ 670,60K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Şu anki Underworld piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UDW arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 670,60K.