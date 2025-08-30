$UNIT Hakkında Daha Fazla Bilgi

UNIT Fiyatı ($UNIT)

1 $UNIT / USD Canlı Fiyatı:

$0,03673626
-%6,901D
mexc
USD
UNIT ($UNIT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:28:28 (UTC+8)

UNIT ($UNIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03569399
24 sa Düşük
$ 0,03964738
24 sa Yüksek

$ 0,03569399
$ 0,03964738
$ 0,069578
$ 0,02913261
-%0,30

-%6,90

-%16,39

-%16,39

UNIT ($UNIT) canlı fiyatı $0,03675749. $UNIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03569399 ve en yüksek $ 0,03964738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $UNIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,069578, en düşük fiyatı ise $ 0,02913261 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $UNIT son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,90 ve son 7 günde -%16,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNIT ($UNIT) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 9,20M
$ 9,20M$ 9,20M

0,00
250.000.000,0
Şu anki UNIT piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $UNIT arzı 0,00 olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,20M.

UNIT ($UNIT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, UNIT / USD fiyat değişimi, $ -0,00272468631521954.
Son 30 gün içerisinde, UNIT / USD fiyat değişimi, $ -0,0053194373.
Son 60 gün içerisinde, UNIT / USD fiyat değişimi, $ -0,0008742438.
Son 90 gün içerisinde, UNIT / USD fiyat değişimi, $ -0,0102643865133377.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00272468631521954-%6,90
30 Gün$ -0,0053194373-%14,47
60 Gün$ -0,0008742438-%2,37
90 Gün$ -0,0102643865133377-%21,82

UNIT ($UNIT) Nedir?

TCG World is a large-scale, open-world metaverse built on Unity where users can explore, own virtual land, participate in immersive gameplay, and trade blockchain-based digital assets. It features persistent multiplayer regions, a dynamic economy, and gamified systems including farming, racing, crafting, creature collection, and multiplayer competition. The platform blends entertainment, commerce, and user-generated content into a single, unified world.

UNIT ($UNIT) Kaynağı

UNIT Fiyat Tahmini (USD)

UNIT ($UNIT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UNIT ($UNIT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UNIT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

UNIT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

$UNIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

UNIT ($UNIT) Token Ekonomisi

UNIT ($UNIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $UNIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UNIT ($UNIT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü UNIT ($UNIT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı $UNIT fiyatı, 0,03675749 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
$UNIT / USD güncel fiyatı nedir?
$UNIT / USD güncel fiyatı $ 0,03675749. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
UNIT varlığının piyasa değeri nedir?
$UNIT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki $UNIT arzı nedir?
Dolaşımdaki $UNIT arzı, 0,00 USD.
$UNIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
$UNIT, ATH fiyatı olan 0,069578 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük $UNIT fiyatı (ATL) nedir?
$UNIT, ATL fiyatı olan 0,02913261 USD değerine düştü.
$UNIT işlem hacmi nedir?
$UNIT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
$UNIT bu yıl daha da yükselir mi?
$UNIT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için $UNIT fiyat tahminine göz atın.
