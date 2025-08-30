UNIT ($UNIT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03569399 $ 0,03569399 $ 0,03569399 24 sa Düşük $ 0,03964738 $ 0,03964738 $ 0,03964738 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03569399$ 0,03569399 $ 0,03569399 24 sa Yüksek $ 0,03964738$ 0,03964738 $ 0,03964738 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,069578$ 0,069578 $ 0,069578 En Düşük Fiyat $ 0,02913261$ 0,02913261 $ 0,02913261 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,90 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,39

UNIT ($UNIT) canlı fiyatı $0,03675749. $UNIT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03569399 ve en yüksek $ 0,03964738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $UNIT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,069578, en düşük fiyatı ise $ 0,02913261 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $UNIT son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,90 ve son 7 günde -%16,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNIT ($UNIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,20M$ 9,20M $ 9,20M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 250.000.000,0 250.000.000,0 250.000.000,0

Şu anki UNIT piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $UNIT arzı 0,00 olup, toplam arzı 250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,20M.