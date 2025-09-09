United Nations of Memes (UNOM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005442 $ 0,00005442 $ 0,00005442 24 sa Düşük $ 0,127359 $ 0,127359 $ 0,127359 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005442$ 0,00005442 $ 0,00005442 24 sa Yüksek $ 0,127359$ 0,127359 $ 0,127359 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,151518$ 0,151518 $ 0,151518 En Düşük Fiyat $ 0,00005442$ 0,00005442 $ 0,00005442 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,78 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,88 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

United Nations of Memes (UNOM) canlı fiyatı $0,00011942. UNOM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005442 ve en yüksek $ 0,127359 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNOM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,151518, en düşük fiyatı ise $ 0,00005442 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UNOM son bir saatte +%2,78 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,88 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

United Nations of Memes (UNOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,94K$ 11,94K $ 11,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,94K$ 11,94K $ 11,94K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki United Nations of Memes piyasa değeri $ 11,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNOM arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,94K.