UPMAX (MAX) Nedir?

UPMAX is a decentralized finance (DeFi) protocol designed to simplify and automate yield farming, a process by which rewards can be earned by providing liquidity to various DeFi protocols. The platform utilizes its proprietary yield farming algorithms to optimize for and increase the treasury, which is then used to buy back and burn $MAX tokens.

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UPMAX (MAX) Token Ekonomisi

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