USD BIT (USDBIT) Nedir?

USDBIT is a stablecoin built on the Binance Smart Chain and fully backed by a secured lot of rare Alexandrite gemstones. Each USDBIT token is pegged to 1 USD, offering a transparent, asset-backed alternative to volatile cryptocurrencies. With 100% of its 311,860,000 token supply in circulation and no future minting, USDBIT provides a secure, auditable, and stable digital currency designed for everyday transactions, trading, and value preservation.

USD BIT (USDBIT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

USD BIT (USDBIT) Token Ekonomisi

